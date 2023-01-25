Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:42

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:42

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, yarı finalin ilk maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın Türkiye'de herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Manchester United, tunuvanın çeyrek finalinde kendi evinde konuk ettiği Charlton Athletic'i 3-0 mağlup etmişti.

Nottingham Forest ise konuk ettiği Wolverhampton'ı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.