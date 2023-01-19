Premier Lig'de Manchester United 90'da yıkıldı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:12

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:12

Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Manchester United, 43. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Manchester United'ın üstünlüğü ile geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 90. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Manchester United'da yeni transfer Wout Weghorst, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 80. dakikada sarı kart gören Casemiro ise Arsenal maçında cezalı duruma düştü.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United 39, Crystal Palece 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Crystal Palace, evinde Newcastle United ile kozlarını paylaşacak.