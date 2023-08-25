Nottingham Forest'ın hedefi Michy Batshuayi!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 20:56

Güncelleme: 25.08.2023 - 20:56

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euro'luk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.

Haberde; Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.