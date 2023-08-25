Nottingham Forest'ın hedefi Michy Batshuayi!
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euro'luk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.
Haberde; Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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