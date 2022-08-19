Nottingham Forest'tan rekor transfer
Nottingham Forest, Wolverhampton'dan Morgan Gibb-White'ı kulüp rekoruyla kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Wolverhampton'dan Morgan Gibbs-White'ı kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırarak transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gibbs-White'a ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ve 10 numaralı formayı giyecek Jamaika asıllı 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile beş yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiltere basınına göre, Nottingham Forest, bu transfer için Wolverhampton'a 25 milyon sterlin ve performansa dayalı bazı primler ödeyecek.
İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Morgan Gibbs-White, geçen sezon kiralık olarak görev aldığı Sheffield United'da tüm kulvarlarda 40 maçta 13 gol atmıştı.
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Yüzlerce kişi mağdur
- AKP'den İBB'ye bir engel daha