Novak Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi

Erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:20
Novak Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi
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Novak Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'nda oynamayacak.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Djokovic'in yerine dünya 32 numarası Christopher Eubanks ana tabloda mücadele edecek.

Elde ettiği 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi Djokovic'in, Kanada Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Kanada Açık Masters 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.



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