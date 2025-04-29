Novak Djokovic, Roma'dan çekildi
Novak Djokovic, Roma'daki tenis turnuvasından çekildi.
Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Novak Djokovic, Roma'daki ATP Masters 1000 Turnuvası'ndan çekildi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıklamasında, Djokovic'in İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Mayıs'ta başlayacak turnuvadan çekildiği duyuruldu.
Madrid Açık'taki ilk maçında geçen cumartesi günü yenilerek turnuvadan erken elenen, Roma'daki turnuvadan çekilme nedeni ise bilinmeyen, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi ünvanının sahibi Djokovic'in teklerde 99 şampiyonluğu bulunuyor.
Etiketler: #Novak Djokovic #tenis #roma #ATP
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
- Erzurumspor'dan PFDK tepkisi!
- Novak Djokovic, Roma'dan çekildi
- Antonio Rüdiger'e 6 maç men cezası!
- Süper Lig'de 33. hafta VAR kayıtları açıklandı
- Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart
- Hansi Flick'ten yeni sözleşme yanıtı!
- PFDK, Erzurumspor FK'ye ceza yağdırdı
- Hikmet Çinçin'den TFF'ye ziyaret
- Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği başkanlığına aday oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Biz bu binadan çıkarsak...'
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e 'bant' yanıtı
- Türkiye'nin en güvenli bölgelerini açıkladı
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Devlet Bahçeli'nin hedefinde 'İBB' var!
- Ümit Özdağ ilk kez hâkim karşısına çıktı