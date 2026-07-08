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Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde

Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde

8.07.2026 09:16:00
Güncellenme:
AA
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Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinde Felix Auger-Aliassime'yi yenerek yarı finale yükseldi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon, çeyrek final karşılaşmalarıyla sürdü.

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic, çeyrek finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile kozlarını paylaştı.

5 saat 15 dakika süren maçta 39 yaşındaki tenisçi, rakibini 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken bu müsabaka, organizasyonun en uzun çeyrek final maçı olarak kayıtlara geçti.

Djokovic, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile karşı karşıya gelecek.

KAROLINA MUCHOVA YARI FİNALDE

Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 9 numarası Karolina Muchova, 14 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile çeyrek finalde karşılaştı.

Çek sporcu Muchova, Japon rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı.

Osaka, dördüncü turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile mücadele edecek.

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