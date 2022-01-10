Novak Djokovic'in itirazı kabul edildi
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, 17 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için açtığı davayı kazandığı açıklandı.
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya hükümetine karşı açtığı davayı kazandığı açıklandı.
Sky Sports'un haberine göre, Avustralya Açık öncesi izolasyonda tutulan Djokovic'in ülkeye giriş izninin onaylandığı belirtildi.
Avustralya hükümetinin giriş vizesini iptal kararını uygunsuz bulan Avustralya mahkemesi, Novak Djokovic'in bir an önce izolasyondan salıverilmesi sonucuna vardı.
Avustralya Tenis Birliği'nin turnuvaya katılımına onay verdiği Novak Djokovic, Avustralya hükümeti tarafından giriş vizesi iptal edilerek ülkeye alınmamıştı.
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