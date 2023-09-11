Novak Djokovic'ten tarihi zafer... ABD Açık tek erkeklerde şampiyon belli oldu!
Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde karşılaştığı Rus raket Daniil Medvedev'i setlerde 3-0 mağlup ederek kariyerindeki 24. grand slam zaferine ulaştı.
Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler inalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.
Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü. Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.
Novak Djokovic
KARİYERİNDEKİ 24. ZAFER
Sırp raket, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımadı ve seti 6-3 kazandı.
Djokovic, bu zaferiyle birlikte Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. grand slam'i kazandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- Görüş birliğine varıldı!
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde
- Yüzüne kaldırım taşı atıp dişlerini kırdılar!
- Mansur Yavaş, ilk kez konuştu!
- Bertuğ Yıldırım, Avrupa basınında!
- Kayıp akademisyen bulundu
- Meteoroloji'den 'saatli' uyarı!