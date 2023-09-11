Novak Djokovic'ten tarihi zafer... ABD Açık tek erkeklerde şampiyon belli oldu!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde karşılaştığı Rus raket Daniil Medvedev'i setlerde 3-0 mağlup ederek kariyerindeki 24. grand slam zaferine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:21
Novak Djokovic'ten tarihi zafer... ABD Açık tek erkeklerde şampiyon belli oldu!
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Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler inalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Novak Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü. Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Novak Djokovic

KARİYERİNDEKİ 24. ZAFER

Sırp raket, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımadı ve seti 6-3 kazandı.

Djokovic, bu zaferiyle birlikte Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. grand slam'i kazandı.


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Novak Djokovic daniil medvedev ABD Açık

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