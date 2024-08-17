Nuri Şahin, Dortmund'da gollü başladı
Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti.
Nuri Şahin yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti.
Volksparkstadion'da oynananan mücadelede rakibini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1'de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti.
Phönix Lübeck'in tek golünü ise 55. dakikada Obinna Iloka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund adını ikinci tura yazdırırken, Phönix Lübeck kupaya veda etti.
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