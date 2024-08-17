Nuri Şahin, Dortmund'da gollü başladı

Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 21:26
Nuri Şahin, Dortmund'da gollü başladı
Abone Ol google-news

Nuri Şahin yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti.

Volksparkstadion'da oynananan mücadelede rakibini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1'de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti.

Phönix Lübeck'in tek golünü ise 55. dakikada Obinna Iloka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund adını ikinci tura yazdırırken, Phönix Lübeck kupaya veda etti.


Borussia Dortmund haberleri nuri şahin haberleri Bundesliga haberleri Almanya Kupası haberleri Phönix Lübeck haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler