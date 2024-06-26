Nuri Şahin, Dortmund'dan ayrılacak isimleri belirledi!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:57

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:57

Bundesliga'da kötü bir sezonu geride bırakan, Şampiyonlar Ligi finalinde ise Real Madrid'e kaybeden Borussia Dortmund'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getiren Alman ekibinde 3 futbolcuya transfer izni verildi.

Bild'de yer alan habere göre, Youssoufa Moukoko ve Sebastian Haller'in takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Karim Adeyemi içinse 30 milyon Euro veya üzerinde bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği aktarıldı.

Salih Özcan ve Niklas Süle'nin ise takımda kalmak istediği kaydedildi.