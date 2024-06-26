Nuri Şahin, Dortmund'dan ayrılacak isimleri belirledi!

Türk Teknik Direktör Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'da 3 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:57
Nuri Şahin, Dortmund'dan ayrılacak isimleri belirledi!
Abone Ol google-news

Bundesliga'da kötü bir sezonu geride bırakan, Şampiyonlar Ligi finalinde ise Real Madrid'e kaybeden Borussia Dortmund'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getiren Alman ekibinde 3 futbolcuya transfer izni verildi.

Bild'de yer alan habere göreYoussoufa Moukoko ve Sebastian Haller'in takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Karim Adeyemi içinse 30 milyon Euro veya üzerinde bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği aktarıldı.

Salih Özcan ve Niklas Süle'nin ise takımda kalmak istediği kaydedildi.


nuri şahin haberleri Borussia Dortmund haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Borussia Dortmund'da yol ayrımı! Nuri Şahin iddiası...

Borussia Dortmund'da yol ayrımı! Nuri Şahin iddiası...
Nuri Şahin resmen Borussia Dortmund'un teknik direktörü oldu

Nuri Şahin resmen Borussia Dortmund'un teknik direktörü oldu
Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını istiyor!

Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını istiyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler