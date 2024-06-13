Borussia Dortmund'da yol ayrımı! Nuri Şahin iddiası...

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Hırvat asıllı Alman teknik direktör Edin Terzic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Alman basını Terzic'in yardımcılığını yürüten Nuri Şahin'in takımın başına geçeceğini ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:27
Borussia Dortmund'da yol ayrımı! Nuri Şahin iddiası...
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Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren 41 yaşındaki Hırvat asıllı Alman teknik direktör Edin Terzic, takımıyla yollarını ayırıyor.

Edin Terzic, Borussia Dortmund teknik direktörlüğünden istifa etti.

Edin Terzic

50 MAÇTA 27 GALİBİYET

Borussia Dortmund yönetimi, Alman teknik diretktörün istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Dortmund'un başında bu sezon 50 maça çıkan Terzic; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik direktör, 1.86 puan ortalaması yakaladı. 

Nuri Şahin

NURİ ŞAHİN İDDİASI

Öte yandan Dortmund'un yeni teknik direktörü kimin olacağı merak konusu olurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. 

Almanya merkezli Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirileceği iddia edildi.

Nuri Şahin, Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını üstleniyordu.


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