Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını istiyor!

Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin'in, Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra bir sarı lacivertli isme daha talip olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 14:29
Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını istiyor!
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Fenerbahçe'nin A Milli yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e talip oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Nuri Şahin'i takımın başına getiren Alman devi iki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor. 

İsmail Yüksek için EURO 2024 sonrası resmi girişime hazırlanan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için ilk teması kurdu ve Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini sordu. 

Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sarı-lacivertli formayla 51 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verirken, İsmail Yüksek ise 47 maçta 1 gol, 6 asist üretti.


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