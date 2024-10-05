Nuri Şahin ve Dortmund'un deplasman kabusu devam ediyor!
Almanya Bundesliga 6. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Nuri Şahin'in takımı ligde oynadığı 3 deplasman maçını da kazanamadı.
Almanya Bundesliga 6. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin ile karşılaştı. An der Alten Försterei'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Union Berlin 26. dakikada Kevin Vogt'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Yorbe Vertessen skoru 2-0'a getirdi.
Dortmund 62. dakikada Julian Ryerson ile farkı 1'e indirse de yetmedi ve konuk ekip maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
Borussia Dortmund, bu sezon deplasmanda çıktığı 3 maçı da kazanamadı. Ligdeki son deplasman maçında Stuttgart'tan 5 gol yiyen Nuri Şahin'in takımı, Werder Bremen deplasmanını da golsüz beraberlikle geçirmişti.
Alınan bu sonucun ardından Union Berlin puanını 11'e çıkardı. Dortmund ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, St. Pauli ile karşılaşacak. Union Berlin ise Holstein Kiel ile oynayacak.
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