Nuri Şahin: 'Yanlıştan erken döndük'
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, farklı galibiyetten dolayı sevinç yaşadıklarını söyledi.
Şahin, karşılaşmanın ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımda gıda zehirlenmesi şüphesinin bulunduğunu, teknik sorumlu Alfons Groenendijk'in de basın toplantısına bu yüzden katılamadığını bildirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Maça çok kötü başladıklarını, zorunlu taktiksel değişiklikle skor üstünlüğünü yakaladıklarını anlatan Şahin, maç öncesi farklı bir düşünceyle sahaya çıktıklarını dile getirdi.
"Farklı bir düşüncemiz vardı, tutmadı." ifadesini kullanan Nuri Şahin, şöyle devam etti:
"O yüzden maçın başında değişikliğe gittim. Aslında adetim değildir. Bazen tutmuyor, bugün tuttu. Hoca olarak bugün yanlıştan erken döndük mecbur olarak. Bugün iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz."
Şahin, sezona iyi başladıklarını, sonrasında kötü sonuçlar da aldıklarını hatırlatarak, "Bunlar futbolda var. Biz, çok büyük bir seri yapacağız diye bakmıyoruz. Biz mücadelemize maç maç bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Bir madende daha patlama!
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'