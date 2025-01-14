Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda dağıldı!
Bundesliga'nın 17. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu.
Bundesliga'nın 17. haftasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu.
Holstein Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresini 3-0 önde kapatan ev sahibi Holstein Kiel'in gollerini 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres ve 45+4'te Alexander Bernhardsson kaydetti. Holstein Kiel'in son golünü ise 90+8'de Jann-Fiete Arp kaydetti.
Borussia Dortmund'un gollerini ise 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.
Holstein Kiel'de Lewis Holtby 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 6 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Borussia Dortmund 25 puanda kalırken, ligdeki 3. galibiyetini alan Holstein Kiel 11 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, Holstein Kiel sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.
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