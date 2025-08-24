Nusrat Allahverdi'den Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 20:23:00
AA
Nusrat Allahverdi, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama stilinde altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.

TUNCER BERK ERTÜRK'TEN BRONZ MADALYA

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.

