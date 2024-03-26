Ochoa'nın yeni takımı belli oluyor

İtalya Serie A ekibi Salernitana'dan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa'nın yeni adresi belli oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:36
Ochoa'nın yeni takımı belli oluyor
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2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Salernitana'ya imza atan 38 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa, İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

OCHOA, SALERNITANA'DAN AYRILIYOR

Salernitana ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Guillermo Ochoa, sezon sonunda İtalyan ekibine veda etme. kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ochoa, Salernitana'dan ayrılığına izin veren belgelere imza attı.

İŞTE YENİ TAKIMI

Ochoa'nın yeni adresine dair ise ülkesi Meksika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki kalecinin önceliği Avrupa olsa da 2025'te MLS'te boy gösterecek olan San Diego FC'ye imza atacağı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, 5 Dünya Kupası'nda forma giyen Ochoa'nın 2026'da da yer almak istediği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Salernitana ile 20 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 42 gol görürken, 1 maçta da kalesini gole kapattı.


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