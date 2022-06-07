Octavio Machado: 'Jorge Jesus, kupalar kazanmak için Fenerbahçe'yi seçti'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un yakın arkadaşlarından Octavio Machado, Jesus'un Fenerbahçe'yi seçmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un yakın arkadaşlarından, kendisi de teknik direktör olan Octavio Machado, Jesus ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Portekiz basınına konuşan Machado, Benfica taraftarlarının takımlarındaki bazı "kötü" oyuncuları Jesus'un Fenerbahçe'ye getireceğine dair umutları olduğunun söylenmesi üzerine, "Buna asla katılamam, Burada Jesus'un Benfica'ya kötü transferler yaptığını ima ediyorsunuz. Pizzi'yi veya Andre Almeida'yı Jorge Jesus mu getirdi?" ifadelerini kullandı.
Benficalı Joao Mario'nun takımdan ayrılacağı iddialarını değerlendiren Machado, "Gazetelerde böyle haberler okudum ancak bildiğim kadarıyla Joao Mario, Benfica'dan ayrılmayacak" dedi.
EVERTON TEKLİF YAPTI
Jorge Jesus'un özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tavırlarından çok etkilendiğini söyleyen Machado, "Böyle bir istek karşısında etkilenmeyecek teknik direktör yoktur herhalde. Düşünebiliyor musunuz, Fenerbahçe Başkanı sizinle görüşmek için 3 kez Portekiz'e geliyor. Fenerbahçe Başkanı! Jorge'nin başka alternatifleri de vardı Everton gibi, ancak o Fenerbahçe'ye gidip kupalar için savaşmayı tercih etti. Fenerbahçe tercihi, onun için bir yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.
Machado, Jesus'a başka tekliflerin yapıldığını açıklarken, "Premier Lig ekibi Everton, Jesus'a teklifte bulundu. Fakat Jorge Jesus, üst seviyelerde oynamayan bir takıma gitmektense Türkiye'de kupalar için mücadele etmeyi tercih eder" dedi.
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