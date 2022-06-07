Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı
DG Sivasspor Kulübü, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Hocamızın prensipleri gereği 1 yıllık sözleşme yapıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı olsun” dedi.
Bu sezon Türkiye Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekerek kupayı alan ve 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı. Rıza Çalımbay için, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törene Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, “Rıza hocamızla yeniden beraberiz. Hocamızla 3 yıl bir birlikteliğimiz oldu ve güzel anılarla ayrılmıştık. Daha sonra yeniden takımımıza geldi ve bizi başarıdan başarıya taşıdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün atacağımız imza kulübümüz açısından son derece önemli. Sivasspor’un 55 yıllık tarihinde en uzun süre görev alan teknik direktör olarak tarihimizde yer edindi hocamız. Kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel birlikteliğin devamını sağlamak amacıyla hocamızla 1 yıl daha sözleşme imzalıyoruz. Bu 1 yıl sembolik, geçen sene de söylemiştik. Hocamızın prensipleri gereği 1 yıllık sözleşme yapıyoruz. Hocamızla uzun yıllar gönül sözleşmesi imzalamış durumda olduğumuzu belirtmek isterim. Yine bugün hocamızla bir yıl daha imzamızı atıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı olması dileklerimle” dedi.
“ÇOK MUTLUYUM”
1 yıllık sözleşmeye imza atan Rıza Çalımbay ise çok mutlu olduğunun altını çizerek, “Kendim de Sivaslı olduğumdan dolayı burada çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir istikrar yakaladık, inşallah bunu da daha güzel bir şekile dönüştürmek istiyoruz. Ben gerçekten çok mutlu oldum tekrar sözleşme imzaladığımız için. İnşallah bundan önce son 3 sene nasıl başarılı olduysak, bunların üzerine koyarak daha iyi bir şekile getirmek için bütün çabayı göstereceğiz” diye konuştu.
Video Haberler
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
- Binlerce genç İzmir Marşı'nı söyledi
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Attila Szalai, İngilizleri mest etti!