OGC Nice, Kasper Schmeichel'ı transfer etti!

OGC Nice'den ayrılan Kasper Schmeichel, Belçika takımlarından Anderlecht'e transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 22:39
OGC Nice, Kasper Schmeichel'ı transfer etti!
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OGC Nice'den ayrılan ve kendine takım bulamayan Kasper Schmeichel'ın yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki tecrübeli Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

OGC Nice ile toplamda 47 resmi maça çıkan Kasper Schmeichel bu karşılaşmalarda 47 gol yerken, 13 golde kalesini gole kapatmayı başardı.


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