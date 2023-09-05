OGC Nice, Kasper Schmeichel'ı transfer etti!
OGC Nice'den ayrılan Kasper Schmeichel, Belçika takımlarından Anderlecht'e transfer oldu.
OGC Nice'den ayrılan ve kendine takım bulamayan Kasper Schmeichel'ın yeni takımı belli oldu.
36 yaşındaki tecrübeli Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
OGC Nice ile toplamda 47 resmi maça çıkan Kasper Schmeichel bu karşılaşmalarda 47 gol yerken, 13 golde kalesini gole kapatmayı başardı.
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