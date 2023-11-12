Oğlunu kaybetmişti... Antalyasporlu Naldo'ya bir kötü haber daha!
Eylül ayında yaşanan trafik kazasında oğlu Davi'yi kaybeden Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Antalyaspor Kulübü, takımın Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Acını paylaşıyoruz Naldo! Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
OĞLUNU DA KAYBETMİŞTİ
Eylül ayında yaşanan trafik kazasında Naldo'nun küçük oğlu Davi de kazadan ağır yaralı olarak kurtulmuş ancak ilerleyen süreçte hayata gözlerini yummuştu.
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