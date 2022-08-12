Ognjen Vranjes: 'Çok çalışmıştık, olmadı'
Hatayspor'da Ognjen Vranjes, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hatayspor'da Ognjen Vranjes, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Ognjen Vranjes yaptığı açıklamada, "Puan almak isterdik. Çok çalışmıştık. 1 puan alsaydık iyi olurdu. Gelecek hafta daha çok çalışıp puanlar almak istiyoruz." dedi.
Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Maç içerisinde çok çalıştık, gerçekten çok çalıştık. Bizim de şanslarımız vardı. Yediğimiz 1 gol nedeniyle buradan mağlup ayrılıyoruz. 8-9 yıl önce Türkiye'de oynamıştım. Ben buraya çalışmaya, oynamaya geldim." diyerek sözlerini noktaladı.
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