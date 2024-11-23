Oğuz Aydın yıldızlaştı: Fenerbahçe Kayseri'de gol oldu yağdı! Kayserispor 2-6 Fenerbahçe

Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:06

Güncelleme: 23.11.2024 - 18:03

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.

OĞUZ AYDIN FIRTINASI

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın, 2 gol birden kaydederek maçta öne çıkan isim oldu. Öte yandan Filip Kostic de sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler ayrıca ligde 9. 3 puanını elde etti. Kayserispor ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Kayserispor, evinde oynadığı 11 maçı da kazanamadı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 29'a çıkardı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Kayserispor 2-6 Fenerbahçe

90' Mücadelenin sonuna 5 dakika ilave edildi.

90' Fenerbahçe'de Amrabat ve Oğuz Aydın yerine oyuna İsmail Yüksek ile Levent Mercan dahil oldu.

88' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golü ile maçta farkı tekrar dörde çıkarıyor. Oğuz Aydın sol kanatta topla buluşarak ceza sahasının solundan içeriye çevirdi. Szymanski, topu boş kaleye attı.

85' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Filip Kostic'in golü ile maçta farkı tekrar üçe çıkarıyor. Mert Müldür'ün sağ kanattan açtığı ortada ceza sahasında Kartal Kayra topa kafayla müdahale etti fakat top arka direğe indi. Orada bulunan Filip Kostic, çarprazdan sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

76' Kayserispor'da Cardoso, merkezde kendi hazırladığı pozisyonda yay gerisinden sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

75' Fenerbahçe'de Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

74' İtirazların ardından Kayserispor'da Nazon, Fenerbahçe'de ise Samet Akaydin sarı kart gördü.

71' Kayserispor'da Kartal Kayra'nın sol kanattan açtığı ortada savunmada Kostic araya giererek topu gönderdi. Pozisyonun ardından Kayserispor oyuncuları Kostic'in topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Direnç Tonuslıoğlu'na itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından hakem Diren Tonusluoğlu oyunun köşe vuruşuyla hareketlenmesini istedi.

70' Kayserispor'da Bahoken yerine Nazon oyuna dahil oldu.

69' Livakovic'in kalesinden hücum kaleye gönderdiği uzun topta Oğuz Aydın topu önüne alarak ceza sahasının solundan kaleci Bilal ile baş başa kaldı. Oğuz'un sağ ayak içiyle çektiği şutta kaleci Bilal topu kurtardı.

65' Fenerbahçe'de Mert Hakan ve En Nesyri yerine Szymanski ile Dzeko oyuna dahil oldu.

63' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Mert Hakan'la orta alanda başlayan hücumda Mert Hakan merkezden topu sürerek sağ kanatta bulunan Tadic'e pas verdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı az savunmada Tadic, En Nesyri'ye pasını verdi. Kaleciyle baş başa kalan En Nesyri sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

58' TEHLİKELİ ATAK! Boa Morte sağ kanatan topu taşıyarak ceza sahasının sağında Djiku'yu geçerek sol ayak içiyle şutunu çekti fakat top savunmadan geri döndü.

56' GOOOLL!!! Bellona Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios'un golü ile maçta farkı bire indiriyor. Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Kolovetsios, Livakovic'i aşan topta kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

54' Boa Morte, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat savunmada Djiku araya girerek topu kornere gönderdi. Kayserispor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Oğuz Aydın, sol kanattan çalımlarla topu taşıyarak ceza sahası içinde bulunan Kostic'e pas verdi fakat Kostic, Kayserispor savunmasında Kolovetsios'a faul yaptı. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

46' Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Baran Ali oyundan alındı. Yerlerine Karimi ile Boa Morte dahil oldu.

43' GOOOLL!!! Bellona Kayserispor, Alexander Djiku'nun kendi kalesine attığı golle maçta farkı ikiye indiriyor. Kayserispor'da Cardoso'nun sağ kanattan sol ayağıyla ceza sahasına açtığı ortada Dijiku top ayağının ucuyla dokundu. Top kaleci Livakovic'in üstünden giderek ağlarla buluştu.

42' TEHLİKELİ ATAK! Mert Hakan ceza sahasının içinde Tadic ile kısa paslar yaparak cez sahasının solunda topla buluştu. Dar açıdan sol ayak üstüyle çektiği şutu kaleci Bilal sağına uzanarak çeldi. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

34' Kaysersipor'da Cardoso'nun yay sağından sol ayak içiyle yerden çektiği şut kalenin yanından dışarı gitti.

26' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Fred'in merkezden sağ kanatta bulunan Mert Hakan'a verdiği pasta Mert Hakan, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına çevirdi. Arka direğe gelen topta Oğuz Aydın müsait pozisyonda topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

19' Kartal Kayra'nın ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Kayserispor oyuncuları hakem Direnç Tonusluoğu'na penaltı itirazlarında bulundu.

18' Fenerbahçe'de Dijiku kendi yarı alanının sağında Cardoso'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Fenerbahçe'nin sağ kanattan başlayan atağında Tadic, rakip yarı alanın yayında bulunan Fred'e pasını verdi. Fred sol ayağıyla ceza sahasının sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın'a pas verdi. Oğuz'un sol ayak içiyle yerden vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

14' TEHLİKELİ ATAK! Kayserispor'da Cardozo'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Bahoken kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı gitti.

12' Kayserispor'da Baran Ali orta sahanın sağında Osayi Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Ramazan Civelek, itirazları nedeniyle hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

7' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golü ile maçta öne geçiyor.

5' Fenerbahçe penaltı kazanıyor! Gökhan Sazdağı'nın, Filip Kostic'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösteriyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.