Kamp kadrosu belli oldu: Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. 4 futbolcu kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Allan Saint Maximin ve Cengiz Ünder yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu:
Etiketler: #fenerbahçe #süper lig #kayserispor
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