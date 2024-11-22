Kamp kadrosu belli oldu: Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. 4 futbolcu kafilede yer almadı.

Kamp kadrosu belli oldu: Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:13

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Allan Saint Maximin ve Cengiz Ünder yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu:


Etiketler: #fenerbahçe #süper lig #kayserispor

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