Oğuz Ceylan: 'Taraftara el, kol yaparsan böyle olur'
Ankaragücü forması giyen Oğuz Ceylan, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
Ankaragücü forması giyen Oğuz Ceylan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Öncelikle maçı değerlendiren Oğuz Ceylan "Bu maça gelene kadar kötü başladık lige. Ömer Hoca'yla Beşiktaş'a iyi hazırlandık. Maç iyiydi ama istediğimiz gibi olmadı. Bu takım en kısa zamanda çıkışa geçecek. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız." dedi.
Olaylarla ilgili açıklama yapan Oğuz Ceylan "Altyapıdan çıkan bir oyuncunun öncelikle öğrenmesi gereken şey karakter olmalı. Bir yardımcı hocaya küfür edemez, taraftara el kol yapamaz. Yaparsa böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Genç kardeşimiz, adrenalinine verelim. Yaşanmasını istemiyoruz ama oldu, bitti." ifadelerini kullandı.
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