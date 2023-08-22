Oğuz Savaş'ın hedefi Basketbol Süper Ligi!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:51

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:51

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) yeni ekiplerinden Çayırova Belediyesi ile anlaşan tecrübeli pivot Oğuz Savaş, başarılarla dolu kariyeri boyunca elde ettiği deneyimlerini yeni sezonda parkede göstermek istiyor.

Ay-yıldızlı formayla uluslararası arenada mücadele etmesinin yanı sıra Ülkerspor, Fenerbahçe ve Darüşşafaka formalarıyla THY EuroLeague tecrübesi de yaşayan 36 yaşındaki Savaş, 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FIBA Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2010 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan "12 Dev Adam"ın önemli isimlerinden olan Savaş, kariyeri boyunca biriktirdiği tecrübeyi yeni takım arkadaşlarına sahada aktarmayı hedefliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Savaş, basın mensuplarına, olumlu bir atmosfere sahip kulüpteki çalışmaların keyifli geçtiğini söyledi.

Savaş, kulüp organizasyonunun çok iyi göründüğünü belirterek, "Yenilenen salonumuzda antrenmanlara başlamamızla birlikte gerçekten çok güzel bir atmosfer oluştu. Şu ana kadar gerçekten çok keyifli bir ortamda çalıştık. Her şey de yolunda gidiyor çok şükür" dedi.

"AMAÇ SÜPER LİG'E ÇIKABİLMEK"

Sakatlık yaşamadan sezonu geçirerek hedefledikleri konuma gelmek istediklerini anlatan Savaş, yeni bir araya gelmiş takım olarak antrenmanların çok önemli olduğunu, çalışmaları gereken birçok şeyin bulunduğunu vurguladı.

Savaş, takımdaki herkesin sezona hazır olmak için elinden geleni yaptığını ve çok değerli sporculardan kurulu bir ekibe sahip olduklarını vurgulayarak, "Sezon sonundaki hedefleri söylemek için şu anda çok erken ama tabii ki amaç Süper Lig'e çıkabilmek. Bunu da play-off'a kalmadan, birinci bitirerek yapabilmek istiyoruz. Tabii ki bunlar kolay değil. Bu günden 'Şampiyon olacağız' demek çok erken olabilir ama onun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Bu potansiyele sahip bir takımız" diye konuştu.

Takım içerisindeki kimyayı oturtmak ve başarılı olmak için kulüpte bulunduğunun altını çizen Savaş, takımla yeni yeni birbirlerini tanımaya başladıklarını, daha yolun başında olduklarını dile getirdi.

Oğuz Savaş, zaman geçtikçe tecrübelerini herkese aktarmak için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, "Tecrübelerimi, 'Şöyle veya böyle yapın' şeklinde değil, sahada elimden geleni yaparak aktarmaya çalışacağım. Benim dışımda da çok tecrübeli oyuncu var. Burada önemli olan o kimyayı oturtup, herkesin bir arada iyi şeyler yapabilmesi. Ben de bu kimyayı oturtmak, başarılı olmak ve elimden geleni yapmak için buradayım. İnşallah güzel yerlere geliriz" değerlendirmesinde bulundu.