12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri için sahaya çıkıyor!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, maçı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde A Erkek Milli Takımımız, Hırvatistan'la karşılaşacak.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Hırvatistan müsabakası, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milli Takımımız karşılaşmayı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.
HIRVATİSTAN İLE 19. MAÇ
A Milli Takımımız, tarihinde 19. kez Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılarımız ile Hırvatistan ilk kez 24 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 113-63 mağlubiyetle ayrıldı.
A Erkek Milli Takımımız, 1996 yılında Ankara'da oynanan müsabakada rakibini 68-64'lük skorla yenme başarısı gösterdi.
Millilerimiz ile Hırvatistan'ın son buluşması, 21 Şubat 2021 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakasında gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 84-78'lik skorla mağlup etti.
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