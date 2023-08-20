12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri için sahaya çıkıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, maçı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 15:52
12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri için sahaya çıkıyor!
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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde A Erkek Milli Takımımız, Hırvatistan'la karşılaşacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Hırvatistan müsabakası, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Milli Takımımız karşılaşmayı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

HIRVATİSTAN İLE 19. MAÇ

A Milli Takımımız, tarihinde 19. kez Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılarımız ile Hırvatistan ilk kez 24 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 113-63 mağlubiyetle ayrıldı.

A Erkek Milli Takımımız, 1996 yılında Ankara'da oynanan müsabakada rakibini 68-64'lük skorla yenme başarısı gösterdi.

Millilerimiz ile Hırvatistan'ın son buluşması, 21 Şubat 2021 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakasında gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 84-78'lik skorla mağlup etti.


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