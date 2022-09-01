Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard ile anlaştı

Beşiktaş'ta uzun dönem forma giyen Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 18:40
Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard ile anlaştı
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Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan yapılan açıklamada Oğuzhan Özyakup ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı. 

Kulübün internet sitesine konuşan Oğuzhan Özyakup, "Türkiye'de geçirdiğim yaklaşık 10 sezonun ardından Hollanda'ya geri dönmek istiyordum. Fortuna Sittard bana bu şansı verdi. Artık her şeyimi bu kulübe verip takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.


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