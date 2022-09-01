Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard ile anlaştı
Beşiktaş'ta uzun dönem forma giyen Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan yapılan açıklamada Oğuzhan Özyakup ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı açıklandı.
#????#WelkomOguzhan pic.twitter.com/8He0Bsc5BV— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) September 1, 2022
Kulübün internet sitesine konuşan Oğuzhan Özyakup, "Türkiye'de geçirdiğim yaklaşık 10 sezonun ardından Hollanda'ya geri dönmek istiyordum. Fortuna Sittard bana bu şansı verdi. Artık her şeyimi bu kulübe verip takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
We don’t need a deadline… ??— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) September 1, 2022
??? @Ozyakup #WelkomOguzhan pic.twitter.com/RynWGSQIzT
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