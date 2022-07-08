Okan Buruk Diagne ve Morutan için kararını verdi!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Olimpiu Morutan ve Mbaye Diagne için ayrılık yolu gözüktü.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 11:00
Okan Buruk Diagne ve Morutan için kararını verdi!
Abone Ol google-news

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan ve Mbaye Diagne için flaş bir karar alındı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Morutan için Ankaragücü ısrarını sürdürüyor. Rumen oyuncunun kiralanmasını isteyen Buruk, oyuncunun daha da güçlenmesini istiyor.

Tecrübeli hoca yıldız oyuncunun 11'de oynayacağı bir takıma gitmesini istiyor.

Galatasaray Yönetimi ve menajeri, Mbaye Diagne için kulüp arayışlarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Senegalli golcünün sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Galatasaray, yıldız oyuncu için girişimde bulunacak olan kulüp için büyük kolaylık sağlayacak. 


galatasaray okan buruk mbaye diagne olimpiu morutan transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler