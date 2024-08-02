Okan Buruk duyurdu: Süper Kupa öncesi Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transfer Elias Jelert'in ağrısı olduğunu ve Beşiktaş maçında riske edilmeyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:44
Okan Buruk duyurdu: Süper Kupa öncesi Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Okan Buruk, Elias Jelert'in bir ağrısı olduğunu ve Danimarkalı futbolcuyu riske etmeyeceklerini söyledi.

Okan Buruk'un açıklaması şu şekilde:

"Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak."


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