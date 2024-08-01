Galatasaraylı yıldız Davinson Sanchez, Copa America'nın en iyi 11'ine seçildi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez, Kolombiya ile gösterdiği performansla Copa America'nın en iyi 11'ine seçildi.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, Copa America'nın en iyi 11'inde kendine yer buldu.
DAVINSON SANCHEZ EN İYİ 11'DE
Copa America finalinde Arjantin'e 1-0 mağlup olarak kupayı kaçıran Kolombiya'da Davinson Sanchez, turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.
Copa America'nın en iyi 11'i şöyle:
E. Martinez (Arjantin)
A. Johnston (Kanada)
C. Romero (Arjantin)
D. Sanchez (Kolombiya)
P. Hincape (Ekvador)
R. De Paul (Arjantin)
M. Ugarte (Uruguay)
J. Rodriguez (Kolombiya)
Raphinha (Brezilya)
L. Messi (Arjantin)
L. Martinez
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