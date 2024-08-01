Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama: 'Pek çok olumsuz şeyin...'

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:55

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:55

Atalanta, Galatasaray'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu basına tanıttı.

ATALANTA'YA TRANSFERİ

Zaniolo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu, Atalanta'ya transferi için, "Bu formayı giyme fırsatı verdikleri için başkana, yöneticilere, teknik direktöre ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Başka hiçbir takımdan duymadığım bu kulübün ilgisini duyar duymaz bu projeyi seçmekte tereddüt etmedim. Benim için kariyerimdeki en uygun adım bu. Teknik direktörün gençlere değer verme ve her oyuncunun içindeki en iyiyi ortaya çıkarmak konusunda ne kadar iyi olduğunu biliyoruz" dedi.

SAKATLIK DURUMU

Aston Villa'da geçen sezonun son bölümünde sakatlık yaşayan ve sakatlık nedeniyle EURO2024'te forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bir buçuk, iki ay yoktum. Sakatlık geride kaldı. Uzun vadeli bir hedefi yok ama kısa vadede her geçen gün hazır olmaya odaklanıyorum" sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE DENEYİMLERİ

Roma'dan ayrıldıktan sonra önce Galatasaray ve ardından Aston Villa'da forma giyen Zaniolo, İtalya dışındaki deneyimleri için, "Roma'dan ayrıldığımda yurt dışında başka bir deneyim yaşamak istedim çünkü bu sizi olgunlaştırıyor. Değişmeye ihtiyacım vardı ve değişmek istiyordum. Ama bu, bunlarla ilgili her şeyi sileceğim anlamına gelmiyor. Pek çok olumsuz şeyin yanı sıra olumlu şeyler de yaşadım. Şimdi İtalya'ya döndüğüm için mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 2022-2023 ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna katmıştı. İtalyan futbolcu, 2023-2024 sezonunu ise İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'yu bu sezon ise satın alma opsiyonu ile birlikte Atalanta'ya kiraladı.

TRANSFERİNİN DETAYLARI

Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi için Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında toplamda 12 maçta süre bulan 25 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 5 kez gol sevinci yaşadı.