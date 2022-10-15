Okan Buruk Galatasaray'da merakla beklenen üçlüyü sahaya sürüyor!

15 Ekim 2022 Cumartesi, 19:10

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaya göre kadroda sürpriz tercihler yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı 3. yerli oyuncu hakkını Kerem'in yerine Kazımcan Karataş'tan yana kullandı.

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Juan Mata bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.