Okan Buruk Galatasaray'da merakla beklenen üçlüyü sahaya sürüyor!

Galatasaray'ın Kayserispor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu. Sarı kırmızılılarda Mertens, Mata ve Icardi ilk 11'de sahaya çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 19:10
Okan Buruk Galatasaray'da merakla beklenen üçlüyü sahaya sürüyor!
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Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaya göre kadroda sürpriz tercihler yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı 3. yerli oyuncu hakkını Kerem'in yerine Kazımcan Karataş'tan yana kullandı.

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Juan Mata bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.


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