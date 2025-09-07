Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferinde son durumu açıkladı: 'Fedakarlık yaptı ama...'

7.09.2025 00:20:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, adı sarı-kırmızılı takımla anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık."

'FEDAKARLIK YAPTI AMA...'

"İlkay, maaşından fedakarlık yaptık. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu."

'DEĞİŞEN BİR ŞEY OLACAĞINI SANMIYORUM'

"Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum."

