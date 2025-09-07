Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 00:04:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Uğurcan Çakır transferi hakkında konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması hem ligi bilmesi hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti."

'İSTEDİĞİMİZ KALECİYİ ALDIK'

"Donnarumma da boşta kalabilirdi, o da Galatasaray'a gelebilirdi. Görüştüğümüz başka isimler de vardı. Bir tanesinin kulübü 40-45 istedi. Bir tanesi başka bir şey istedi. En sonunda çok istediğimiz kaleciyi aldık. Zaten Günay gibi iyi bir kalecimiz vardı. Şu anda iki tane çok iyi kalecimiz oldu."

#galatasaray #okan buruk #uğurcan çakır

