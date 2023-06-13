Okan Buruk: 'Icardi sorunlu gibi lanse edildi'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 20:46

Güncelleme: 13.06.2023 - 21:23

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100 kanalında Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulunuyor.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. 2.44 ile şampiyon olduk. Başakşehir ile şampiyon olduğumda puan ortalaması 2.10'du.Biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Başlığımızı 23 üzerinden attık. Mucizevi bir şey oldu. Hiçbir şey mucize değil bu ligde ama geçen seneyi 13. sırada bitirdik, bu sene şampiyon olduk. Hak edilmiş şampiyonluk başlığını atarım. Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı baktığında. 3 takım başarılı oldu, 1'i daha başarılı oldu.

"TAKIM BULMAK ZORLAŞIYOR"

Aslında ilk antrenmanda konuştuğum insanlar yok şu an. Kampa gittiğim kadro bu kadro değil. İlk kampımızın kadrosundan 2-3 kişi kaldı. Bir takımdan ayrıldığında, kendi seviyenizde takım bulmak zorlaşıyor. Sergen Hoca onu yaşıyor. Başakşehir sonrası 1.5 sene bekledim. Kendi seviyenizdeki takımlarda çalışmalısınız. Şampiyon ünvanı alınca o seviyede gitmelisiniz.

"DOĞRU BİR EKİP"

Bugün stadyum doluluk oranlarına baktım, 45 bin ortalama ile oynamışız. Stadyum açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Seyirci, takıma inandı. Bu psikolojiyi erken kırdık. Transferler çok önemliydi bunda. Galatasaray'da çalışmadan önce 'Bir gün inşallah Galatasaray olacak, en doğru zamanda olsun' derdim. Dursun Bey, Erden Bey... Doğru bir ekip, doğru zamanda oldu. Sadece futbolcu, hoca değil; camia ve Galatasaray olarak şampiyon olduk.

"SEVDİĞİMİZ OYUNCULAR İLE YOLLARI AYIRDIK"

Geçen seneden Kerem, Nelsson, Marcao en başarılı, ayakta kalmış oyunculardı. Biri transfer oldu sezon başında. Onun yerine hemen birini koymak gerekti. Diğer bölgelere transfer gerekiyordu. Oyuncular da psikolojik olarak düşüşteydi. Türk oyunculardan tepki alanlar vardı, baskıyı hissedenler vardı. Çok sevdiğimiz bazı oyuncularla yolları ayırdık. Genel olarak birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı. Bunun üzerinden gittik.

"FATİH HOCANIN KARİYERİ KİMSEDE YOK"

İmza attıktan sonra Fatih Hoca beni aradı, tebrik etti. Benim için çok değerli, Galatasaray ve ülke için değerli bir insan. Hepimiz çok saygı duyuyoruz. Şampiyonluk sonrası konuştu. Onlar, Türk teknik direktörlerin yolunu açan, hedef gösteren biri. Fatih Hoca, Avrupa'da iki önemli kulüpte çalıştı. Türkiye'de yetişmiş teknik direktörler arasında bu kadar başarılı bir kariyer kimsede yok. Fatih Hoca ile özellikle konuştuk. 'Okan hayırlı olsun' dedi. Hoca özellikle, 'Sormak istediğin bir şey olur, danışmak istediğin bir şey olur telefonum sana hep açık' dedi. Yanımızda olması, hissettirmesi, destek olması önemlidir.

"BANA KIZDIĞINI SÖYLEDİ"

Dün Juan Mata ile konuştuk. İnanılmaz değerli bir insan. Zaman zaman bana kızdığını söyledi. Az oynayan, çok oynayan durumu farklı oluyor. Oynamayan oyuncu zaman zaman mutsuz oluyor. Takım içerisindeki iyi davranışlı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi Mata. Benim için önemlisi bu. 30-32 tane farklı insanla konuşuyorsunuz. Ben de, oyuncu da hata yapabiliyor. Oyuncuya anlatmak gerekiyor, neden az oynadığını.

"GOMIS İLE KRİZ YAŞADIK"

Bir oyuncunun sorunu olabilir, benle olabilir, başka arkadaşıyla sorunu olabilir. Hep beraber çözünce sorun kalmıyor. Sarılarak çıkıyorsun. Benim de hata yapma şansım var, hata yapabilirim. Böyle bir şey var. Oyuncu da yapabilir. Bunu hep beraber çözmek, onları da işin içine katmak. Gomis ile böyle bir kriz yaşadık. Hepimizin çok değer verdiği biri. Şampiyonlukta çok payı var. Sezon başı attığı goller, sezonun devamında takıma verdiği destek, oynamadı hiç ses çıkarmadı. Sadece bir maçta bir şeye bozuldu, tepki koydu ortaya. Tekrar onu oyuncularımla beraber kazanmak benim için çok önemli, çok değerli. Gomis'in son senesiydi. Oynayarak uğurladık.

"ICARDI SORUNLU GİBİ LANSE EDİLDİ"

Icardi'yi hem kazandığımız, aile olduğumuz yer orası oldu. İlk hafta gelince herkese söyledim. Icardi, gerçekten sorunlu biriymiş gibi lanse edildi falan ama gerçekten iyi biri, iyi kalpli, iyi profesyonel, hep antrenman yapan, egosu olmayan, arkadaşlarıyla ilişkisi bu kadar iyi olan bu seviyede oyuncu bulmak çok zor.

"ÇOK SEVİNMEDİM"

Başakşehir'e 7 attığımız maçta 1 ve 2. golden sonra çok ekstra sevinmedim. Emre benim arkadaşım, Başakşehir ise şampiyonluk yaşadığım eski takımım. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var.

"EN ZORLANDIĞIM MAÇIM"

En zorlu maçın, ilk maçım Antalyaspor. Bir önceki sezonun en iyi takımlarından biriydi. En stresli maçlardan biriydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri stresliydi. Bir de belki son Ankaragücü maçı. En çok heyecanlandığım maçtı."