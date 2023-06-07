Son dakika: Galatasaray, Okan Buruk'un opsiyonunu kullandı
Son dakika... Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratının 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı.
Ayrıntılar birazdan...
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