Son dakika: Galatasaray, Okan Buruk'un opsiyonunu kullandı

Son dakika... Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratının 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:28
Son dakika: Galatasaray, Okan Buruk'un opsiyonunu kullandı
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Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı.

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