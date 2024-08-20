Okan Buruk: "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek"

Yayınlanma: 20.08.2024 - 22:22

Güncelleme: 20.08.2024 - 22:22

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacakları maçı çok önemsediklerini söyledi.

Buruk, futbolculardan İsviçre doğumlu Berkan Kutlu'nun da katılımıyla maçın oynanacağı Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hem Galatasaray hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşma olduğuna değinen Buruk, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Bu sezon da bunu başarmak istiyoruz. Bunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda son dört sezonun İsviçre şampiyonu var. Bu görüşle maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da kadro kalitesi ve fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Sahanın sentetik olması kim gelirse gelsin Young Boys için bir avantaj. Oyuncularımızı bugün bu sahaya alıştıracağız. Yarınki maçta da en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışacağız. Yarınki karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Çok gol yiyor ama çok da gol atıyor. Her an pozisyona girebilecek ve pozisyon verebilecek bir takım. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı motivasyon, istek, konsantrasyonu rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparsak başarılı oluruz." diye konuştu.

Yarınki maçta cezası nedeniyle saha kenarında olamayacak Okan Buruk, "Hem ekibim hem de oyuncularım çok tecrübeli. Çok önemli, lider oyunculara sahibiz. Saha içinde başlayan ve dışarıda olan oyuncular ile teknik ekibimiz yarın üzerine düşeni yapacak. Bir oyun gücümüz ve planımız her zaman var. Bu oyunu uygulamak istiyoruz. Oyuncuların hepsi bir teknik adam olacak. Saha kenarındaki ekibimle birlikte aynı duygularda olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Buruk, Avrupa'da play-off aşamasında mücadele eden takımların Trendyol Süper Lig'deki maçlarının ertelenmesiyle ilgili, "İsviçre'de takımları yormamak için kupa maçları oynandı. Hafta sonu da maçları yok. Ligi erken başlattılar ama takımlarına dinlenme ve hazırlanma süresi verdiler. Bizim erteleme talebimiz olmadı ama arada maç oynamamak bizim için avantaj. İyi dinlenip hazırlanacağız. Ertelenmemesi bizi daha çok zorlardı. Sezon başındayız. Yüzde 100 performansımızda değiliz ama bunu yapabilecek kafa yapısındayız. Oyuncularıma güveniyorum. Sezonu açalı 6 hafta oldu. Bu süreç hazırlanmak için ideal. Yarınki maça yüzde 100 hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış Alper Yılmaz şu an uçakta geliyor"

Okan Buruk, gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz'ın İsviçre'ye geldiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kafileye dahil edilmeyen Barış Alper'in sonradan İsviçre'ye geldiğini belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 11 ile ilgili henüz kararımızı vermedik. Oyuncularımızı gördükten sonra kadromuzu belirleyeceğiz. Barış'ın bir rahatsızlığı oldu. Bizimle gelemedi ama şu anda uçakta. Yarın onu da göreceğiz. Kadromuzu belirleyeceğiz. Savunmada hem Kaan Ayhan hem de Davinson Sanchez'in olmaması bizim için dezavantaj. Ancak her mevkide çok önemli oyuncularımız var. Farklı mevkilerde oynayabilen oyunculara da sahibiz. Eksiklerimiz olsa da sahaya 11 kişi çıkacağız. Eksiklere takılmadan yarınki maça odaklanacağız."

"İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ilk hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek olduğunu söyledi.

"Devler Ligi"nin önemine değinen Buruk, "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Girdikten sonra ancak onunla ilgili hayal kurup konuşabiliriz. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. O yüzden bir hedef söylemek doğru olmaz." dedi.

"Türkiye ile İsviçre arasında büyük fark var"

Okan Buruk, futbolcu kalitesi bakımında Türk ve İsviçre takımları arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa'da play-off aşamasında İsviçre takımlarıyla karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"İsviçre Milli Takımı iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Çok şanssız bir şekilde de elendiler. Teknik direktör Murat Yakın da yakından tanıdığımız, değerli bir insan ve teknik adam. Türkiye'nin de Hollanda maçı farklı bitebilirdi. İki ülkenin de iyi işler yaptığı bir Avrupa Şampiyonası gördük. Lugano'yu Fenerbahçe'ye karşı izledik. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Özellikle topa sahip olmada çok iyi bir takım. Şimdi Beşiktaş ile oynayacaklar. Biz Young Boys ile Trabzonspor da St. Gallen ile karşılaşacak. İki ülkenin üçer takımı karşılaşacak. Türkiye'deki bütçelere ve oyuncu kalitesine baktığımızda arada çok büyük farklar var. Ancak kurulmuş düzen, oyun yapısı ve yaşla aradaki farkı kapatıyorlar. İyi takımlara karşı oynayacağız. Buraya gelirken her yerde sahaları gördük. Bizden üstün oldukları şey spor alanlarının çok olması. Bütün gün her yaştan insanın futbol oynayabileceği alan var. Avrupa ile aramızdaki en büyük fark bu. Bizde neden futbolcu yetişmediğini sorguluyoruz ama çocuklarımızın oynayabileceği alanlar yok. Biz şanslıydık, sokakta oynuyorduk ama şu anda öyle değil. Bizim yatırım yapmamız gereken yer olduğunu düşünüyorum."

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile yaptıkları maçta iptal edilen gollerinin açıklanan Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarıyla ilgili, "Daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bunları duyunca, bu kadar üst düzey ve yatırımların yapıldığı bir ligde kısa ve anlaşılmayan konuşmayla gol iptal edilmesi profesyonelce gelmiyor. Gerekli cezalar verilecektir. Yeni federasyon başkanımızın ilk açıklaması VAR hakemlerinin hata yapmaması ve gereken cezaların verileceğiydi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu gereken cezaları verecektir. Herkes için en doğrusunu istiyoruz. Kimsenin kimseye hakkının geçmeyeceği şekilde ligin devam etmesini bekliyoruz. Bu konunun da üzerinde çok fazla durmamak lazım. Üzerinde durdukça her takım birbirine vuruyor. Bu kez de ligin atmosferi yükseliyor. Çok üzerinde durmadan federasyona teslim olmak gerek." ifadelerini kullandı.