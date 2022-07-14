Okan Buruk, Jerome Boateng'i veto etti
Alman basını, Galatasaray'ın gündemine gelen Jerome Boateng'in, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildiğini duyurdu.
Yeni sezon için Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'da bir yandan idmanlar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Konyaspor'da yıldızı parlayan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray daha sonra orta saha transferinde ilk hamleyi Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak yaptı.
Bayern Münih'ten ayrılıp geçtiğimiz sezon Lyon'a imza atan Jerome Boateng ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların, Sevilla'ya giden Marcao'nun yerini doldurmak istediği ifade edilirken, transferi gündeme gelen Jerome Boateng'in aranan isim olmadığı kaydedildi.
Bild'de yer alan haberde; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boateng'in transferini veto ettiği belirtildi. Genç teknik direktörün, Alman savunma oyuncusunu yavaş ve yeterinde iyi bulmadığı için transferine onay vermediği ifade edildi.
Boateng geçen sezon Fransız ekibiyle 27 maçta sahaya çıkarken 2 asist kaydetti. 33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro.
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