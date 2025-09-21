Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 12:25:00
Okan Buruk kadroyu değiştiriyor... Frankfurt hezimetinin faturası 3 futbolcuya kesildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçında kadroda değişikliğe gidecek.

Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini değiştiriyor.

OKAN BURUK'TAN 3 İSME KESİK

Okan Buruk'un Süper Lig'de yarın konuk edecekleri Konyaspor maçında ilk 11'de 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Frankfurt maçında beklentilerin altında kalan 3 futbolcu zorlu müsabakada yedek soyunacak.

LEROY SANE KULÜBEYE

Sabah'a göre bu futbolcuların başında Leroy Sane geliyor. Frankfurt maçını isabetli şut atamadan tamamlayan Sane, eleştirilerin hedefi olmuştu.

BARIŞ KANADA, ICARDI FORVETE

Okan Buruk'un Konyaspor maçında Leroy Sane'yi yedek soyunduracağı ve sağ kanatta Barış Alper'e şans vereceği ifade edildi. Buruk forvette ise formayı Icardi'ye verecek.

BİR KESİK DE SALLAI'YE

Habere göre Okan Buruk'un kesik atacağı diğer isim Roland Sallai olacak. Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden 11'e dahil edecek olan Buruk, Singo'yu sağ beke çekip Sallai'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.

SOL BEKE JAKOBS

Okan Buruk'un yedek soyunduracağı diğer futbolcu ise Eren Elmalı olacak. 51 yaşındaki teknik adam, sol bekte Jakobs'a görev verecek.

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk edeceği müsabaka 22 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

