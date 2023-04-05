Okan Buruk: 'Oyuncuların korkuları var'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 23:25

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 23:25

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Başakşehir direk hücumu tercih etti. Normal Başakşehir oyunu dışında, direk toplarla kalemize geldiler. Pozisyonlar verdik. Başakşehir'i tebrik ederim. Oyun içinde daha çok pozisyona giren bizdik.

İki direk, iki sayılmayan gol, penaltı pozisyonları! Bunlarla ilgili konuşamıyoruz, disipline sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz, özgürce konuşamıyoruz. Herhalde yakında maçla ilgili konuşmaktan da korkacağız.Turu geçmek istiyorduk ama başaramadık. Bunun haricinde çok da fazla bir şey söylemeyeceğim.

"OYUNCULAR KORKUYOR"

Ritim kaybı yoktu. Çok baskılı oynadık. Oyunun içerisindeydik. Fiziksel olarak üstün takımdık ama girdiğimiz pozisyonları atamadık. Rakibe de pozisyonlar verdik. İnsan üzülüyor, kupayı kazanmak istiyorduk. Artık ana hedefimiz lige yöneleceğiz. Oyuncularım da üzgün, kafalarında çok fazla soru işareti var.

Lale Orta ve Hugh Dallas kafamıza takılan maçlarla ilgili konuştu. Hakem hatalarıyla ilgili düşüncelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu maçta da benzer pozisyonlar vardı. Bunlarla ilgili de değerlendirmeler olacaktır. Genel olarak oyuncuların kafasında bu hakem hataları var. Korkuları var.

İnşallah bundan sonra hatalar olmaz! Lehimize hata olduğunda da ilk Galatasaray Kulübü çıktı ve söyledi. Kimseye hata olmasın! Bir hafta hazırlanıyorsunuz ama hazır olmayan biri hakkınızda kararlar veriyor. Ama Lale Orta'nın açıklamaları bizi sevindirdi."