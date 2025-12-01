Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk sağ bek krizini çözdü!

1.12.2025 09:22:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'de bu akşam derbide Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte yaşanan sıkıntıya çare buldu.

Süper Lig lideri Galatasaray bu akşamki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da en çok merak edilen konu sağ bekte kimin oynayacağı.

OKAN BURUK'TAN SAĞ BEK KARARI

Teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın sakat, Roland Sallai'nin cezalı olduğu derbide sağ

bek için tercihini yaptı.

DAVINSON SAĞ BEKE, LEMINA STOPERE

NTV Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un dev maçta sağ bekte Davinson Sanchez'i görevlendirmesi bekleniyor. Başarılı teknik adam stoperde ise Mario Lemina'yı kullanacak.

Hatırlanacağı üzere Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçının ilerleyen dakikalarında Davinson Sanchez'i yine sağ bekte görevlendirmişti.

Stoperde Lemina'nın yanında Abdülkerim Bardakcı'yı oynatacak olan Okan Buruk, sol bekte Kazımcan Karataş, orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile forvette Victor Osimhen'e şans verecek.

