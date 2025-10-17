Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Başakşehir maçı kararı: İki futbolcu ilk 11'e dönüyor!

17.10.2025 14:20:00
Galatasaray, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un stoper ve sağ bek için kararını verdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig’de milli ara dönüşünde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray’da cezalı Davinson Sanchez ve sakatlığı bulunan Wilfried Singo bu maçta forma giyemeyecek. Sanchez, Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart görmüş, Singo ise aynı maçta sakatlanmıştı.

Süper Lig’de 18 Ekim Cumartesi günü Başakşehir’e konuk olacak Galatasaray’da iki futbolcunun yokluğunda ilk 11’de görev alacak isimler büyük ölçüde netleşti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Okan Buruk, Başakşehir karşısında stoperde Kaan Ayhan’a, sağ bekte ise Roland Sallai’ye şans verecek.

Okan Buruk’un Beşiktaş ile oynanan derbide stoperde iyi bir performans göstermesine rağmen Mario Lemina’yı orta sahada görevlendireceği ve bu bölgedeki kurguyu bozmak istemediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Kaan Ayhan Galatasaray'da bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 maçta süre aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai ise 10 maçta sahaya çıkarken 3 asist kaydetti.

