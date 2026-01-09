Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Kupayı kazanan psikolojik avantaj elde edecek'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 19:48:00
Güncellenme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçtan önceki günde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim.

Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. 

Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu."

'İKİ TAKIM DA KAZANMAYA OYNAYACAK'

"İki takım da yarı finalde kupayı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Yine çok isteyen iki takım olacak. Lig maçları korkuların fazla olduğu maçlar olabiliyor ama yine de herkes kazanmak için çıkıyor.

Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz.

İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Yarın da maça çıkacak önemli oyuncularımız var. Eksiklerimiz Osimhen, Jakobs ve Singo... Transfer çalışmalarımız sürüyor. Çok acele ettiğimiz bir durum değil. Transferler sizin elinizde olmayabiliyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşmeyle ilgili daha kolay çıkabileceğiniz oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde de oynatamayacağımız için biraz zamana ihtiyacımız var. Bununla ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz. Hem maçlar oynayıp, transferle ilgili karar almamız gerekiyor. Benim için de zorlu geçiyor bu durum. Yönetimimiz önemli bir çalışma içinde, en kısa sürede istediğimiz oyuncuları takımımıza katacağız."

