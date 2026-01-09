Portekiz ekibinden onay çıkmadı... Galatasaray'ın orta saha transferine Farioli engeli!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 16:50:00
Galatasaray'ın, Porto'da forma giyen Arjantinli ön libero Alan Varela için teklifte bulunacağı iddia edilirken, Portekiz kulübünün teknik direktörü Francesco Farioli'den transfere onay çıkmadığı öne sürüldü.

Orta sahaya yapacağı takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birinin de Porto'da forma giyen Alan Varela olduğu ileri sürüldü.

Sarı kırmızıların, Arjantinli ön libero için 28 milyon Euro bonservis bedeli ve belirli hedeflere ulaşılmasına bağlı olarak 4 milyon Euro bonus teklifi yapabileceği iddia edildi.

Image

FARIOLI'DEN TRANSFERE ONAY ÇIKMADI

Bu haberlere Porto cephesinden yanıt geldi. Record gazetesinde yer alan habere göre; Portekiz kulübü Varela hakkında çıkan söylentileri reddetti.

Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satılmasına karşı olduğu belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Geçen mayıs ayında sözleşmesi yenilenen Alan Varela'nın, kulübüyle 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor. 75 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli, bu sezon oynadığı 22 maçta 1584 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

