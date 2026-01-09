Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray anlaşmaya varmıştı... Can Armando Güner, İstanbul'da!

Galatasaray anlaşmaya varmıştı... Can Armando Güner, İstanbul'da!

9.01.2026 16:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray anlaşmaya varmıştı... Can Armando Güner, İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, İstanbul’a geldi. 18 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk transferi olan Can Armando Güner'i imza öncesi İstanbul'a getirdi.

Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta olan 18 yaşındaki genç futbolcu için Alman ekibi ile anlaşmaya vardı.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giydi. Babası Türk olan genç futbolcu, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #borussia mönchengladbach

İlgili Haberler

Portekiz ekibinden onay çıkmadı... Galatasaray'ın orta saha transferine Farioli engeli!
Portekiz ekibinden onay çıkmadı... Galatasaray'ın orta saha transferine Farioli engeli! Galatasaray'ın, Porto'da forma giyen Arjantinli ön libero Alan Varela için teklifte bulunacağı iddia edilirken, Portekiz kulübünün teknik direktörü Francesco Farioli'den transfere onay çıkmadığı öne sürüldü.
TFF'den Süper Kupa açıklaması... Galatasaray - Fenerbahçe maçının saati değişti!
TFF'den Süper Kupa açıklaması... Galatasaray - Fenerbahçe maçının saati değişti! Turkcell Süper Kupa'da yarın 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati 18.45'e çekildi.
Galatasaray derbisi öncesi... Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle ilgili gelişme!
Galatasaray derbisi öncesi... Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle ilgili gelişme! Turkcell Süper Kupa finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, yeni transferler Matteo Guendouzi ve Mert Günok’un lisansları çıkartıldı.