ÇİMSA ÇBK Mersin EuroCup'ta son 16'da!

18.12.2025 22:05:00
AA
ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup play-off turu ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Rapid Bükreş'i 95-87 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ekip oldu.

FIBA Kadınlar EuroCup play-off turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i 95-87 yendi.

İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4

Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10

1. Periyot: 24-27

Devre: 48-47

3. Periyot: 75-60

İlgili Konular: #EuroCup #Romanya #ÇBK Mersin

