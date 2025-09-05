Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı!

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı!

5.09.2025 11:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın 10 numarada forma giyeceği iddia edildi.

İlkay Gündoğan hamlesiyle Galatasaray'ın önceki 3 sezonda tercih ettiği 4-2-3- 1 sistemine geçeceği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Dries Mertens'in yerine İlkay 10 numara rolünü üstlenecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane arasında bağlantı olacak yıldız oyuncu, hücumu yönlendiren isim olacak.

İlkay'ın gelmesiyle Gabriel Sara da asıl mevkisine dönecek. 8 numara olarak transfer edilen Sambacı, son dönemlerde forvet arkasında oynuyordu ve duran toplar dışında skora etki edemiyordu. Brezilyalı yıldız, orta sahada Lucas Torreira'yı tamamlayan isim olacak.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #ilkay gündoğan

İlgili Haberler

Krize çözüm aranıyor: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!
Krize çözüm aranıyor: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapma kararı aldığı kaydedildi.
Galatasaraylı efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'a imza attı!
Galatasaraylı efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'a imza attı! Süper Lig ekibi Alanyaspor, Galatasaraylı efsane Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'nin 26 yaşındaki oğlu Ianis Hagi'yi renklerine bağladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.