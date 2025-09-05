Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı!

İlkay Gündoğan hamlesiyle Galatasaray'ın önceki 3 sezonda tercih ettiği 4-2-3- 1 sistemine geçeceği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Dries Mertens'in yerine İlkay 10 numara rolünü üstlenecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane arasında bağlantı olacak yıldız oyuncu, hücumu yönlendiren isim olacak.

İlkay'ın gelmesiyle Gabriel Sara da asıl mevkisine dönecek. 8 numara olarak transfer edilen Sambacı, son dönemlerde forvet arkasında oynuyordu ve duran toplar dışında skora etki edemiyordu. Brezilyalı yıldız, orta sahada Lucas Torreira'yı tamamlayan isim olacak.