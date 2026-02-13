Okan Buruk'tan Juventus maçı açıklaması: 'Inter maçı ölçü olmayacak ama...'

Trendyol Süper Lig'de 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Onguene attı. Galatasaray puanını 55 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi."

"İKİ FORVETLE OYNADIK"

"Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı."

BOEY, SINGO, NHAGA

"Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu."

"JUVENTUS'A HAZIRLANACAĞIZ"

"Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor."

"KENAN YILDIZ ÇOK DEĞERLİ"

"Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli."

"KOLAY POZİSYON VERMİYORLAR"

"Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler."

"ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK BİR TAKIM DEĞİL"

"Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz."

"HEDEFİMİZ JUVENTUS'U GEÇMEK"

"İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak."